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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье дольщики "Компаунд Живаго" и "Пермские высоты" получат выплаты за несданные в срок дома

В Пермском крае дольщики долгостроев на ул.Уинская 54, 56 и ул. Кузнецкая, 43в, заключившие договоры страхования с компанией "Проминстрах", смогут получить выплаты за нарушение застройщиками обязательств перед дольщиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минстроя.

По информации заместителя министра строительства - начальника управления жилищной политики Фаины Минх, для получения выплат обманутым дольщикам необходимо обратиться в консультационный центр министерства строительства. Там им помогут составить необходимое заявление. На сегодняшний день деньги получили уже 15 дольщиков.

"Обращаем ваше внимание на то, что услуги юристов во фронт-офисе являются абсолютно бесплатными! Нам известны случаи, когда дольщикам этих домов предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты", - сообщила Фаина Минх.

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В Прикамье дольщики "Компаунд Живаго" и "Пермские высоты" получат выплаты за несданные в срок дома

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Теги: обманутые дольщики, компаунд живаго, пермские высоты, проминстрах



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