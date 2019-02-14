Власти Копейска пообещали в течение месяца ликвидировать эндогенные пожары

Власти Копейске пообещали в течение месяца ликвидировать эндогенные пожары на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в Копейске веден режим чрезвычайной ситуации. Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари.

По словам заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрея Фалейчика, тушение возгораний может занять от двух недель до одного месяца.

В настоящий момент ведутся работы по очистке снега, чтобы техника могла заняться покрытием очагов возгорания несгораемым грунтом. Предстоит потушить локальные участки тления угольной породы общей площадью около одного гектара.

В понедельник в Копейске приедет передвижная лаборатория для снятия проб воздуха. Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит ПДН, то режим ЧС будет снят.