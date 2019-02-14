Глава ВТБ рассказал, как Северный широтный ход помирил всех банкиров

Глава ВТБ Андрей Костин на сессии Российского инвестиционного форума поблагодарил РЖД за проект Северного широтного хода, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе будет финансироваться с привлечением банковских кредитов.

"РЖД молодцы, и банкам дали. Мы там участвуем и Сбер, и "Газпромбанк" - мы все помирились в одном проекте. И азиатский банк есть (ЕАБР - прим.), и ВЭБ. Проект большой, на 120 млрд, считайте, что он уже запущен", - выступил Костин.

Напомним, помимо кредитных средств, предусмотрены бюджетные инвестиции в магистраль, кроме того, средства выделяет РЖД в рамках своей инвестиционной программы. В 2019 г. инфраструктурная монополия заложила 1 млрд руб. на проектные работы.

Добавим, на полях инвестиционного форума прошла церемония вручения национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". Дорога Обская – Салехард – Надым стала лучшим проектом государственно-частного партнёрства в сфере транспорта.