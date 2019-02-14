Вадим Шумков ушел в отставку с должности в правительстве Зауралья

Руководитель аппарата губернатора Курганской области, замглавы региона Вадим Шумков ушел в отставку, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве Зауралья.

Сообщается, что Шумков написал заявление по собственному желанию. Также есть информация, что чиновник останется работать в органах власти Зауралья.

Свою должность он занимал еще при двух прошлых губернаторах Зауралья - Олеге Богомолове и Алексее Кокорине.

Интересный факт: Шумков является тезкой нынешнего врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Официально в пресс-службе правительства региона информацию об отставке Шумкова пока не подтвердили.