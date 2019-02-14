"Справедливая Россия" заменила депутата в думе Екатеринбурга

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

"Справедливая Россия" заменила депутата в думе Екатеринбурга

Мандат депутата городской думы Екатеринбурга Антона Швалёва, избранного по партийному списку "Справедливой России", получил его бывший помощник, врач-стоматолог Владимир Козлов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня избирательная комиссия Екатеринбурга официально признала Козлова депутатом, передав ему мандат. Ранее, 8 февраля, эта кандидатура была одобрена советом регионального отделения "СР" в связи с тем, что Швалёв переехал на работу в Омск по приглашению губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловских "справедливороссов".

На выборах в гордуму нового созыва в Верх-Исетском территориальной группе Козлов занял второе место, уступив Швалёву. Новоиспечённый депутат, родившийся 8 ноября 1982 года в закрытом Новоуральске (Свердловск–44) практически не известен как политик, однако баллотировался на выборы в Законодательное собрание Свердловской области в 2016 году. В 2005 году Козлов окончил стоматологический факультет Уральской государственной медицинской академии, с 2013 года по настоящее время работает врачом стоматологом-хирургом в частной клинике.

Отметим, что на вакантный мандат от "Справедливой России" также претендовал руководитель управляющей компании "ЖКХ Октябрьского района" Михаил Плешаков, которого считают одним из спонсоров "СР" на выборах в думу Екатеринбурга нынешнего созыва, но однопартийцы отклонили его кандидатуру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Справедливая Россия" заменила депутата в думе Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума Екатеринбурга, Справедливая Россия,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 434

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети