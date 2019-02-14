"Справедливая Россия" заменила депутата в думе Екатеринбурга

Мандат депутата городской думы Екатеринбурга Антона Швалёва, избранного по партийному списку "Справедливой России", получил его бывший помощник, врач-стоматолог Владимир Козлов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня избирательная комиссия Екатеринбурга официально признала Козлова депутатом, передав ему мандат. Ранее, 8 февраля, эта кандидатура была одобрена советом регионального отделения "СР" в связи с тем, что Швалёв переехал на работу в Омск по приглашению губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловских "справедливороссов".

На выборах в гордуму нового созыва в Верх-Исетском территориальной группе Козлов занял второе место, уступив Швалёву. Новоиспечённый депутат, родившийся 8 ноября 1982 года в закрытом Новоуральске (Свердловск–44) практически не известен как политик, однако баллотировался на выборы в Законодательное собрание Свердловской области в 2016 году. В 2005 году Козлов окончил стоматологический факультет Уральской государственной медицинской академии, с 2013 года по настоящее время работает врачом стоматологом-хирургом в частной клинике.

Отметим, что на вакантный мандат от "Справедливой России" также претендовал руководитель управляющей компании "ЖКХ Октябрьского района" Михаил Плешаков, которого считают одним из спонсоров "СР" на выборах в думу Екатеринбурга нынешнего созыва, но однопартийцы отклонили его кандидатуру.