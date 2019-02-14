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Политика В бывшем СССР Украина

Украинская власть депортировала епископа УПЦ, рассказавшего в Конгрессе США о гонениях на православных

Преследования духовенства канонической УПЦ на Украине перешли в новую фазу. Наместник Десятинного монастыря епископ Макаровский Гедеон депортирован из страны как "адепт Русского Мира". Об этом заявил пресс-секретарь председателя погранслужбы страны Олег Слободян.
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13 февраля епископ Гедеон вернулся в Киев из США. Его задержали в аэропорту "Борисполь" и отобрали загранпаспорт. Он попытался связаться с адвокатами, но ему не дали и заявили, что он лишен гражданства.

Секретарь владыки протодиакон Антоний рассказал, что это сделала СБУ. Слободян написал, что это сделали пограничники, выполнив "поручение одного из правоохранительных органов", т.е. фактически подтвердив слова протодиакона. Он заявил, что епископ является "адептом Русского Мира", видимо имея в виду его твердую церковно-каноническую позицию по поводу украинских раскольников.

В итоге епископ, как он сам написал, был отправлен обратным рейсом в США (по данным Слободяна - во Франкфурт). Его провели к самолету в сопровождении автоматчиков.

Политическая подоплека выдворения из страны ее гражданина видна из того, что 5 февраля владыка Гедеон рассказал конгрессменам США о гонениях на Церковь на Украине. Он передал госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам официальное воззвание УПЦ с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Это своего рода публичное наказание за то, что он открыто говорил в США о том, что происходит в сфере государственно-церковных отношений на Украине", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Кроме этого, 14 февраля должно было состояться заседание Верховного суда Украины о признании недействительным обращения Рады к стамбульскому патриарху Варфоломею о получении томоса, т.е. о незаконном вмешательстве государства в церковные дела. Епископ Гедеон был одним из истцов и должен был выступать на суде. Таким образом, иерарха Церкви и гражданина Украины лишили гражданства и выдворили из страны по причине его верности церковным канонам и конституции страны.

"Похоже, нет такого дна, которое не могла бы пробить нынешняя украинская власть", - написал пользователь Vasily Andreev.

Напомним, что преследования духовенства УПЦ резко усилились в конце прошлого года, а местные власти открыто занимаются "переводом" православных общин в раскол. К этому не стесняясь призывает президент Петр Порошенко, ставший главным религиозным спикером страны и сделавший томос от Фанара одним из основных тем своей предвыборной кампании.

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Украинская власть депортировала епископа УПЦ, рассказавшего в Конгрессе США о гонениях на православных

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, депортация, Русский мир



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