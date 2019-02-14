В Нижневартовске наградили лауреатов премии "Спортивная элита"

В Нижневартовске во Дворце искусств наградили обладателей ежегодной премии "Спортивная элита", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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На различных первенствах округа, России и Европы спортсмены из столицы Самотлора завоевали 1,7 тыс. медалей, получили или подтвердили 3,9 тыс. Максим Храмцов – единственный в стране чемпион мира по тхэквондо, Евгений Малых – чемпион России 2017 г. по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Мэр Василий Тихонов отметил, что если награждать каждого спортсмена, то церемония может растянуться на несколько дней.

"Поэтому сегодня мы чествуем самых лучших. Тех, благодаря кому наш город прочно занял свое место на спортивной карте мира", - сказал Тихонов.

В общей сложности награды получили более 60 человек. На мероприятии назвали имена победителей в разных номинациях: "Спортивные надежды по олимпийским видам спорта", "Лучшие детские тренеры по олимпийским видам спорта", "Лучшие организаторы физкультурных мероприятий" и другие.

"Костяк сборных России по боксу, тхэквондо, дзюдо и другим видам спорта составляют наши спортсмены. Поэтому вы являетесь не только спортивной элитой Нижневартовска. Вы – спортивная элита России", - поздравил вартовчан с спикер окружной думы Борис Хохряков.

По словам самих спортсменов, поддержка со стороны властей по развитию спорта в городе ощутима. Сегодня спортом в Югре занимается каждый четвертый. Многие выбирают его своей будущей профессией. В Нижневартовске развивать спорт массовых достижений и прививать к нему вкус с детства помогает и развитие сети многофункциональных площадок в микрорайонах, организация спортивных праздников для всей семьи.