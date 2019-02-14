Ребенку, пострадавшему при обрушении дома в Магнитогорске, подарят трехколесный велосипед
Власти Челябинской области подарят трехколесный велосипед ребенку, пострадавшему при обрушении дома в Магнитогорске.
"Когда спасательная операция была закончена, всем было понятно, что все тела извлечены, мы увидели на снимке с места ЧП детский трехколесный велосипед. Подарим ему современный детский трехколесный велосипед, чтобы малыш своими ножками, которые слава богу сохранены, мог крутить педали", - цитирует ТАСС губернатора Бориса Дубровского.
Напомним, мальчика сегодня выписывают из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Во время перелета его будет сопровождать реаниматолог, также врачи будут встречать ребенка в аэропорту.
Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. Мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.