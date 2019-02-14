14 Февраля 2019
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ВТБ приобретает у НМТП 100% акций "Новороссийского зернового терминала"

ВТБ приобретет у Новороссийского морского торгового порта 100% акций "Новороссийского зернового терминала", сообщили Накануне.RU в персс-службе кредитной организации.

"Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал", - говорится в сообщении.

Закрытие сделки планируется во втором квартале 2019 года. "Новороссийский зерновой терминал" является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.

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ВТБ приобретает у НМТП 100% акций "Новороссийского зернового терминала"

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Теги: ВТБ, НМТП, Новороссийск, зерно, экспорт



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