ВТБ приобретает у НМТП 100% акций "Новороссийского зернового терминала"

ВТБ приобретет у Новороссийского морского торгового порта 100% акций "Новороссийского зернового терминала", сообщили Накануне.RU в персс-службе кредитной организации.

"Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал", - говорится в сообщении.

Закрытие сделки планируется во втором квартале 2019 года. "Новороссийский зерновой терминал" является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.