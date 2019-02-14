В Якутии нашли редкий алмаз в форме сердца: ему сотни миллионов лет

В Якутии перед Днем всех влюбленных нашли редкий алмаз в форме сердца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Алроса", драгоценный камень был найден 23 января на кимберлитовой трубке "Удачная", его масса составляет 65,7 карат. По оценкам специалистов, возраст алмаза - свыше 300 миллионов лет.

Как отметил директор Единой сбытовой организации Евгений Агуреев, в природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Сейчас эксперты компании проводят его детальное изучение. После этого алмазу будет дана оценка.

День всех влюбленных отмечается сегодня, 14 февраля.