Песков: Лукашенко может присоединиться к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Песков: Лукашенко может присоединиться к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

В Кремле не исключили совместной встречи лидеров России, Ирана, Турции и Белоруссии 14 февраля в Сочи, где находятся главы четырех государств.

Напомним, в четверг у Владимира Путина запланированы отдельные встречи с президентами Турции и Ирана, а затем - трехсторонний саммит по Сирии. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По завершении официальной части саммита к лидерам трех стран может присоединиться Александр Лукашенко. Песков отметил, что это "никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования", пишет РГ.

Президент Белоруссии находится в России с официальным визитом второй день. В среду Лукашенко и Путин провели переговоры с участием делегаций двух стран. Позже президенты вместе покатались на горных лыжах на сочинском склоне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков: Лукашенко может присоединиться к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, александр лукашенко, саммит, сирия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 434

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети