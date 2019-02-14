Песков: Лукашенко может присоединиться к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

В Кремле не исключили совместной встречи лидеров России, Ирана, Турции и Белоруссии 14 февраля в Сочи, где находятся главы четырех государств.

Напомним, в четверг у Владимира Путина запланированы отдельные встречи с президентами Турции и Ирана, а затем - трехсторонний саммит по Сирии. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По завершении официальной части саммита к лидерам трех стран может присоединиться Александр Лукашенко. Песков отметил, что это "никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования", пишет РГ.

Президент Белоруссии находится в России с официальным визитом второй день. В среду Лукашенко и Путин провели переговоры с участием делегаций двух стран. Позже президенты вместе покатались на горных лыжах на сочинском склоне.