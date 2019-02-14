Главу поселка на Южном Урале подозревают в превышении полномочий
Глава поселка Гранитный в Челябинской области Игорь Киселев подозревается в превышении должностных полномочий.
Следствие считает, что год назад Киселев выдал своему родственнику выписку из похозяйственной книги о наличии у него прав пользования земельным участком в поселке Первомайка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
На самом деле никаких прав на этот земельный участок у родственника подозреваемого не было. В итоге, причиненный ущерб составил более 87 тыс. руб.
Сейчас следователи проверяют возможную причастность Киселева к аналогичным деяниям. Возможно, таким же образом он помог не одному человеку в незаконном получении земли.