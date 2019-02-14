Рабочие "Ямал СПГ" пожаловались, что им два года не платят зарплату

Началась проверка информации о двухлетнем долге по зарплате перед сотрудниками "Ямал СПГ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По некоторым данным, ещё в 2016 г. субподрядчик нанял десяток рабочих на стройку "Ямал СПГ" в Сабетте. За месяц работникам обещали заплатить 80-100 тыс. руб., однако позже вахту продлили до 50 дней. Затем работодатель якобы несколько раз переносил сроки оплаты, а потом и вовсе перестал выходить на связь. В ситуации разбираются сотрудники ямальского управления СКР.

Напомним, недавно произошла аналогичная история, причём с работниками того же "Ямал СПГ". Зарегистрированная в Москве компания "МТ групп" в июле-декабре прошлого года направила своих работников трудиться от имени организации "Заполярпромгражданстрой" в Сабетте на заводе "Ямал СПГ". Последняя не заплатила вовремя деньги, из-за чего образовался долг по зарплате за ноябрь и декабрь перед 129 рабочими в сумме 14 млн руб. Вскоре после начала доследственной проверки руководство "МТ групп" из своих денег заплатило рабочим за ноябрь и частично за декабрь 2018 г. Остался долг в 4 млн руб. При этом "Заполярпромгражданстрой" полностью рассчиталась по своим обязательствам, так что вскоре рабочие получат оставшиеся деньги.