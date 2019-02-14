В Зауралье стало меньше поддельных денежных купюр

В Курганской области резко снизилось количество выявленных поддельных купюр - на 39%.

За прошлый год их было 35, в 2017 году - 57, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь Отделения по Курганской области Уральского главного управления ЦБ РФ Татьяна Горячева.

Общая сумма ущерба от выявленных подделок составила 129 тыс. руб.

Больше всего фальшивомонетчики подделывают купюры в 5 тыс. руб. - их было выявлено 24, на втором месте - купюры в 1 тыс. руб, их насчитали 8. Также выявили 2 фальшивые банкноты номиналом 500 рублей.