Роспотребнадзор в День святого Валентина дал рекомендации при выборе духов

Роспотребнадзор в День святого Валентина дал рекомендации при выборе парфюмерной продукции. Покупателей призвали обращать внимание на информацию, указанную на упаковке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", который распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств - членов ТС парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре. Также такая продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС.

"Продавец парфюмерно-косметических изделий должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды, а также другими свойствами и характеристиками реализуемых товаров… Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при этом целлофан или фирменную ленту", - говорится в сообщении.

Подробная инструкция при выборе духов опубликована на сайте ведомства.