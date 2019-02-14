Прикамье первым в России начнёт производство параформа

На инвестиционном форуме в Сочи Пермский край и компания "Метафракс" договорились о сотрудничестве в сфере производства параформа. После начала работы установки пермское представительство организации станет первым в стране производителем параформа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил на форуме, что экспортно ориентированное производство – то, к чему страна стремится во всех областях, в том числе и в химической промышленности.

"Инвестиционный проект по производству параформальдегида и формалина, который будет реализован в Пермском крае, позволит производить суммарно 210 тыс. т готовой продукции в год", - отметил Мантуров.

Подписанный Меморандум о взаимопонимании подтверждает готовность предприятия реализовать специальный инвестиционный контракт (СПИК) по возведению нового производства параформа на территории края. В его рамках регион предоставит компании право на налоговые льготы и преференции.

С пуском установки пермский "Метафракс" станет единственным производителем параформа в России. Мощность агрегата составит 30 тыс. т в год. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формальдегида мощностью 180 тыс. т в год. Новопроизведенную промышленную продукцию предприятие планирует реализовывать как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

Новое производство позволит создать более 40 новых рабочих мест в Губахе, обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет Пермского края, а также способствует общему социально-экономическому развитию региона.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в регионе активно развиваются механизмы адресной поддержки предприятий. По его мнению, специальный инвестконтракт – один из инструментов поддержки промышленности, который востребован в крае.

"По количеству региональных СПИКов Пермский край занимает первое место в России. При этом мы понимаем, что действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Эта взаимность есть со стороны "Метафракса" – предприятие активно развивает социальную инфраструктуру и создает новые рабочие места!, - заявил Решетников.

По словам председателя совета директоров ПАО "Метафракс" Армена Гарсляна, для предприятия важна поддержка краевых властей. При этом СПИК – важная, но не единственная составляющая поддержки, которую получает компания.

"В Губахе строят дороги, вышки для сотовой связи. Со своей стороны мы создаем новые рабочие места, строим социальную инфраструктуру, обучаем людей так, чтобы они могли управлять этим высокотехнологичным производством", - сказал Гарслян.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,2 млрд руб. Для его реализации компания планирует привлечь собственные и заемные средства. Срок окупаемости – восемь лет.

По словам генерального директора "Метафракса" Владимира Даута, в настоящее время параформ в России, его импортируют из Европы и Китая. Строительство установки в Прикамье позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость от импорта. Часть продукции пойдёт на экспорт.

Производство параформальдегида будет интегрировано с установками по производству формалина и пентаэритрита. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду технологией предусмотрена установка каталитического окислителя для обезвреживания отходящих газов. Начало реализации – первый квартал 2019 г. Срок реализации инвестиционной фазы проекта – 3 года. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 г.

Сегодня же в рамках форума "Метафракс" и компания GEA подписали контракт на разработку проекта и поставку оборудования для установки параформальдегида (параформа) на производственной площадке предприятия.