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Воронежский губернатор в Сочи провел рабочую встречу с руководством Группы «Черкизово»

14 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился в Сочи с председателем правления - генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» Сергеем Михайловым. Встреча прошла в рамках Российского инвестиционного форума 2019, который в эти дни проходит в Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в период с 13 по 16 февраля официальная делегация правительства Воронежской области во главе с Александром Гусевым участвует в инвестиционном форуме. В состав делегации вошли заместитель губернатора–первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина, руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков и директор ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» Данил Кустов.

Александр Гусев и Сергей Михайлов обсудили ряд вопросов, касающихся реализации инвестиционных проектов Группы «Черкизово» в регионе. В частности, речь шла о строительстве очистных сооружений ООО «ЛИСКо Бройлер» в Лисках. Сергей Михайлов выразил готовность начать возведение ЛОС в ближайшее время. Воронежский губернатор отметил, что областное правительство готово и намерено оказать все необходимое содействие в данном вопросе.

александр гусев, группа черкизово, сергей михайлов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы развития растениеводства в области, в частности выращивание сои, которая является важным компонентом для производства кормов, а также ее переработка.

Александр Гусев подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в дальнейшем успешном развитии проектов Группы «Черкизово» на территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, объем инвестиций «Черкизово» в региональные инвестиционные проекты растениеводства, кормопроизводства, птицеводства, свиноводства и мясопереработки за последние 10 лет составили более 15 млрд рублей. На предприятиях Группы трудится более 2,5 тыс. жителей Воронежской области.

Справка. Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа занимает первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы, второе место – по производству свинины. В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла (включая индейку), 16 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, 9 комбикормовых заводов, элеваторы и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. Только за последние несколько лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской бирже.

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Воронежский губернатор в Сочи провел рабочую встречу с руководством Группы «Черкизово»

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Теги: александр гусев, группа черкизово, сергей михайлов



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