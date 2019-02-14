14 Февраля 2019
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В екатеринбургском парке Маяковского появится общественный совет

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге приступили к формированию общественного совета. Как сообщается в официальной группе парка "ВКонтакте", деятельность совета будет направлена на выработку единой политики и развития территории парка, передает корреспондент Накануне.RU
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Пройти отбор в общественный совет приглашают активных жителей города и Свердловской области. Всем желающим необходимо будет заполнить соответствующую анкету и отправить документы до 24 февраля.

Как сообщала мэрия города, будущее парка начнут обсуждать в ближайшее время за круглым столом при участии главы Екатеринбурга Александра Высокинского и горожан.

Напомним, что ранее директор парка имени Маяковского Роман Шадрин подал в отставку. Сейчас обязанности директора исполняет заместитель Шадрина Михаил Юланов.

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В екатеринбургском парке Маяковского появится общественный совет

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Теги: ЦПКиО, парк Маяковского, общественный совет



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