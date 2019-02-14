В здании МИД в туалете обнаружили тело дипломата

Сотрудника МИД РФ нашли мертвым в туалете здания министерства на Смоленско-Сенной площади в Москве.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, мужчине было 68 лет. По предварительным данным, он скончался из-за сердечного приступа.

Уточняется, что тело было найдено уборщицей на 19-м этаже здания утром 14 февраля.

В МИДе уже подтвердили смерть российского дипломата. Скончавшегося звали Олег Кривов.

В прошлом году в одном из зданий Центробанка нашли тело женщины-инкассатора с огнестрельным ранением в голову.

Утоняется, что женщина был обнаружена с табельным пистолетом ПМ в правой руке. Дело осложнялось тем, что непосредственно в той комнате, где обнаружили тело погибшей, камер не было.