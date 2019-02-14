Борис Дубровский: Руководство УКВЗ должно услышать людей

Губернатор Борис Дубровский, который сегодня находится в Сочи на Российском инвестиционном форуме, позвонил руководству УКВЗ. Рабочие завода сегодня вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, губернатор высказал обеспокоенность ситуацией с трудовым коллективом.

"Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение. Мы также обсудили перспективы увеличения загрузки предприятия, они есть, и этими шансами необходимо максимально эффективно воспользоваться", - заявил Борис Дубровский.

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.