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Общество Челябинская область

Борис Дубровский: Руководство УКВЗ должно услышать людей

Губернатор Борис Дубровский, который сегодня находится в Сочи на Российском инвестиционном форуме, позвонил руководству УКВЗ. Рабочие завода сегодня вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, губернатор высказал обеспокоенность ситуацией с трудовым коллективом.

"Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение. Мы также обсудили перспективы увеличения загрузки предприятия, они есть, и этими шансами необходимо максимально эффективно воспользоваться", - заявил Борис Дубровский.

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

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Борис Дубровский: Руководство УКВЗ должно услышать людей

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Теги: УКВЗ, митинг, зарплата, Борис Дубровский,



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Ранее 14.02.2019 13:49 Мск "Довели людей до ручки". Рабочие УКВЗ вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат

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