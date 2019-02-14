Кокорин получил травму и не сыграет с Мамаевым в матче в СИЗО

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о предстоящем матче в СИЗО "Бутырка" с участием оскандалившегося футболиста.

Напомним, Мамаева, нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года.

Матч с участием Мамаева и сотрудников ФСИН состоится сегодня, 14 февраля: планировалось, что в нем сыграет и Кокорин. Однако адвокат это опроверг.

Павел Мамаев (справа) готов к игре

"В сегодняшнем матче в СИЗО сыграет только Мамаев. Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья, у него больное колено", - цитирует Игоря Бушманова "Чемпионат".

Также он рассказал, с кем в команде будет играть Павел.

"Это люди, содержащиеся под стражей и которые изъявили желание принять участие в этом мероприятии", - пояснил адвокат.

Напомним, на прошлой неделе Тверской суд Москвы решил вопрос о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Футболисты останутся под стражей до 8 апреля.