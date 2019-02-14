14 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В мэрию Златоуста передали более 6 тысяч подписей против строительства кремниевого завода

В администрацию Златоуста передано более 6 тысяч подписей против строительства кремниевого завода.

"Более шести тысяч подписей на 304 листах, сброшюрованные в 7 томов были переданы в администрацию Златоустовского городского округа. Это только начало", - сообщила депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства завода.

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В мэрию Златоуста передали более 6 тысяч подписей против строительства кремниевого завода

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Теги: кремниевый завод, Златоуст, предприятие, публичные слушания, Силарус, Титан,



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