В мэрию Златоуста передали более 6 тысяч подписей против строительства кремниевого завода

В администрацию Златоуста передано более 6 тысяч подписей против строительства кремниевого завода.

"Более шести тысяч подписей на 304 листах, сброшюрованные в 7 томов были переданы в администрацию Златоустовского городского округа. Это только начало", - сообщила депутат ЗСО Ольга Мухометьярова.

Напомним, в Златоусте жители выступили против строительства кремниевого завода. Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). На 11 марта в городе назначены публичные слушания по переводу 60 га земли в промышленную зону. Однако жители решили не дожидаться их результатов – они создали петицию против строительства предприятия и собирают подписи против предложенных администрацией изменений в генеральный план застройки города.

Глава Златоуста Вячеслав Жилин пообещал учесть мнение горожан по проекту строительства завода.