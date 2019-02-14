В Прикамье на 15,6% увеличилась просроченная задолженность по зарплатам

В Пермском крае за месяц сумма просроченной задолженности по заработной плате выросла на 15,6%, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, по состоянию на 1 февраля суммарная задолженность составила 10,7 млн руб. Из общей суммы 2018 г. образовалась задолженность в размере 4,3 млн руб., в 2017 г 6,4 млн руб.

Наибольший объем задолженности - 61,3% от общей суммы - приходится на организации обрабатывающих производств. Долг перед сотрудниками, которые уволились из организаций в 2018 г. и ранее составил 6,6 млн руб.

Всего просроченную задолженность накопили предприятия в пяти муниципальных образованиях Пермского края. Самая большая задолженность в Кунгуре - 6,5 млн руб.