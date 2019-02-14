"Это вынужденная мера": Скандальный МУП "Золушка" в Екатеринбурге пытается избежать ликвидации

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска свердловского Роспотребнадзора по отношению к МУП "Золушка", который стал причиной многочисленных отравлений школьников. Заявители требуют ликвидировать юридическое лицо предприятия из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Со стороны "Золушки" выступил юрист Евгений Воробьев, а также представитель МУП Елена Решетникова. Они заявили, что не согласны с требованиями Роспотребнадзора, однако они не отрицают, что в МУПе были нарушения, за которые им выписывали предписания.

В качестве третьего лица на заседании присутствовала представитель УФМС.

По словам стороны обвинения, сотрудники МУПа являлись носителями норовируса, что было выявлено не раз, и юридическое лицо предприятия якобы не принимало никаких мер по устранению нарушений в установленные сроки. Истец обратила внимание судьи на то, что даже если все нарушения устранены на данный момент, то они не отказываются от своих требований по ликвидации предприятия, так как этот МУП систематически кормил детей продукцией, не отвечающей требованиям безопасности, из-за чего у многих школьников города были выявлены кишечные инфекции.

"Нарушения идут со стороны именно юридического лица, из-за которого идёт массовое отравление школьников", - заявила в суде истец.

На данный момент МУП занимается организацией питания в шести школах Екатеринбурга. Представитель Роспотребнадзора также заявила, что в декабре 2018 года ведомство начало ещё одну проверку в отношении юридического лица предприятия.

"С требованием мы не согласны, мы считаем, что это исключительная мера. Все нарушения, которые выявлялись, по мере возможности устранялись, поэтому мы это будем доказывать. Что касается новых каких-то проверок, есть административный порядок, выявления их, устранения, обжалования. Соответственно, мы будем пользоваться этим ", - прокомментировал ситуацию Евгений Воробьев.

По его словам, на данный момент на предприятии не получали никаких предписаний от Роспотребнадзора. Он добавил, что если суд встанет на сторону Роспотребнадзора, то они будут обжаловать это решение. В суд вернётся к рассмотрению дела 27 февраля.

Отметим, директор МУПа ранее заявляла , что все нарушения на предприятии устранены, а также будет решаться вопрос с новым меню для школьников.