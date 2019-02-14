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Экономика Свердловская область

Красноуральску отопление ни к чему?

Основной поставщик тепла на территории городского округа Красноуральск – ООО  ГУП «Газовые сети» не только не погасило задолженность за газ за 2018 г., но и продолжает ее наращивать. На сегодняшний день эта сумма составляет более 130 млн.руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы с задолженностью у Красноуральского ГО появились не вчера. С ноября 2017 года по май 2018 года АО «Уралсевергаз» (предприятие, входящее в структуру «Роснефти») поставило газ ООО «ГУП «Газовые сети» общей стоимостью  102,4 млн руб. Оплата составила всего 29,2 млн рублей. Этой зимой с ноября прошлого года и по январь 2019 года “Газовые сети” не заплатили “Уралсевергазу” вообще ни копейки.

При этом, население и организации в большинстве своем услуги достаточно исправно оплачивают. Эти средства аккумулируются в специально созданном ООО “Расчетный центр” - но до поставщиков жилищно-коммунальных услуг почему-то доходит около 18% от собранной суммы. Это худший показатель среди всех муниципальных образований региона. Поставщики ресурсов подали обращения в прокуратуру Красноуральска.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых, несмотря на то, что в прямые обязанности мэра, в соответствии с федеральным законодательством, входит организация бесперебойного газо-, тепло- и водоснабжения города, дает комментарии СМИ о том, что нет никакой возможности урегулировать ситуацию. По его словам, теплоснабжающая организация ООО “ГУП “Газовые сети” появилось в городе после того, как был обанкрочен МУП, занимавшийся поставками ресурсов. Несмотря на аббревиатуру ГУП, это частная компания. Кузьминых в курсе, что компанию банкротят, на ней висят огромные долги, но увы, видимо, никак не может связаться с ее руководством, поскольку руководство не выходит на связь. Означает ли это, что глава города сделал все, чтобы решить насущную проблему, которая грозит населению коммунальными неприятностями - вопрос дискуссионный.

Между тем из-за долгов частной компании проблемы с газом могут начаться у добросовестных плательщиков. Пока в разгар зимы и отопительного сезона «Уралсевергаз» продолжает обеспечивать газом всех своих потребителей в Свердловской области. Но бесконечно отпускать газ в долг, конечно, не будет. Очевидно, что актуальная не так давно тема возможного списания долгов регионов перед поставщиками в данном контексте не работает, поскольку долги копит не население. Долги появляются и растут в результате непонятных схем на рынке коммунальных услуг. Вероятно, участники этого рынка полагают, что «Уралсевергаз»  может себе позволить содержать несколько скромных посредников в виде МУПов - ГУПов.

Сейчас в “ГУП Газовые сети” введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий, определяется размер требований кредитора и имущество должника. Судебное заседание о введении конкурсного производства будет рассмотрено в мае. Куда уходили деньги потребителей газа, уже постепенно начинает выясняться. Так, временный управляющий представил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в отношении компании “Арион” - как сообщается в материалах дела, эта компания аффилирована с “Газовыми сетями”, и незадолго до начала процедуры банкротства между ними был заключен договор уступки права требования. То есть, не исключено, что деньги, которые должны были поступить от населения ресурсоснабжающим компаниям, “утекали” на другие счета.

А жители Красноуральска, между тем, верят в то, что тепло в их батареи будет и впредь исправно подаваться.

 

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Красноуральску отопление ни к чему?

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Теги: уралсевергаз, газовые сети, банкротство, дмитрий кузьминых, красноуральск



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