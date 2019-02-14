Воронежцы, несмотря на недоработки в системе, получают штрафы за платные парковки

Воронежские автомобилисты получили первые штрафы за неоплату платных парковок. Сообщения об этом появились в местных пабликах в соцсетях.

Система запущена в Воронеже с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что автомобилисты, не оплачивающие парковку в центре Воронежа, делают это зря, все они получат штрафы.

Как именно мэрии удалось наладить систему сбора штрафов за неоплаченную парковку, в городской администрации рассказать отказались.

"Если административные комиссии получат сведения о собственнике транспорта, который не оплатил парковку, его привлекут к административной ответственности", – сказали РИА Воронеж в пресс-службе мэрии.