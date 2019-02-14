Пьяный тюменец на трассе расстрелял пассажира "Нивы"

Житель Тюменской области подозревается в расстреле пассажира автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Около 7 утра 13 февраля 64-летний житель села Ярково поехал на своей "Ниве" по делам. Также в машине ехал его 63-летний земляк. Вскоре возле села Сорокино дорогу им перегородил автомобиль. Из-за руля вышел пьяный мужчина с ружьем и сказал, что не пропустит их.

Испугавшись угроз, водитель вернулся на место и поехал назад, в этом время машина угрожавшего им человека врезалась в "Ниву". Пострадавший вышел из машины, а злоумышленник выстрелил в её лобовое стекло. Пассажир, сидевший на заднем сидении, получил пулю в голову и умер. Владелец "ВАЗа" выхватил ружье из рук стрелка, после чего тот скрылся.

Вскоре его задержали, им оказался 39-летний тюменец. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте.