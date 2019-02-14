14 Февраля 2019
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Медведев не исключил возможность распространения опыта специальных административных районов в других регионах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил распространения механизма специальных административных районов на другие регионы. Об этом он заявил на пленарном заседании Российского инвестиционного форума "Сочи-2019", передает ТАСС.

В настоящее время "российские офшоры" с особым налоговым режимом действуют в Калининграде и Владивостоке.

"Еще один механизм, который действует с прошлого года, - специальные административные районы. Это фактически "территории привилегий", где для инвесторов создан особый режим налогообложения, валютного регулирования и предусмотрены другие льготы. Таких районов пока два - в Калининградской области и в Приморском крае… Но нужно посмотреть на их результаты: если мы признаем их удовлетворительными, интересными, то тогда можно подумать и о распространении этого опыта", - сказал председатель правительства.

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Медведев не исключил возможность распространения опыта специальных административных районов в других регионах

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Теги: Дмитрий Медведев, офшор, САР



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