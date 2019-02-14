Медведев рассказал о "неплохих результатах" реализации "майских указов" 2012 года

По целому ряду направлений "майских указов" президента России от 2012 г. удалось добиться неплохих результатов, заявил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи. В числе успехов он назвал рост рождаемости и увеличение зарплат бюджетников, передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря о новых национальных проектах, Медведев отметил, что Правительство начинает не с ноля, у страны есть "успешный опыт национальных проектов, которые были реализованы с 2005 г". Удачными премьер считает и итоги исполнения "майских указов" шестилетней давности.

"У нас выросла рождаемость, снизилась смертность, зарплаты работников социальной сферы увеличились. Улучшились условия ведения бизнеса, что констатируют все международные рейтинги. Мы создали по всей стране сеть многофункциональных центров, которые оказывают услуги, причём в таком виде, в каком их никогда в нашей стране не оказывали. Избавили людей от нервотрёпки", - сказал Медведев.

Медведев добавил, что, хотя показатели новых нацпроектов называют труднодостижимыми, они не являются невозможными.

Напомним, о том, что основные показатели "майских указов" 2012 г. не были исполнены, заявляла Счетная палата РФ. Речь идет, в первую очередь, о планах по росту ВВП и доли в нем высокотехнологичной продукции, инвестициях.