"Довели людей до ручки". Рабочие УКВЗ вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат

Рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия.

В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб.

"Довели людей до ручки. Людям скоро просто терять нечего будет. Зарплата у мужчин 12 т.р, а у кого и то меньше. У кого по двое, по трое детей... На что жить?! И работать идти не куда... Куда ещё хуже то", - написала пользователь Александра.

"Мы живём еле-еле, от одной до другой зп, а иногда и не хватает. Об этом можно много писать, но сейчас реально уже нужно действовать!!! Мы все хотим жить здесь. Лично я не куда не хочу уезжать. И мы должны бороться все вместе, если нужно, то ещё и ещё собираться на подобные митинги", - написала жительница города Алена.

На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку, сообщает газета "Усть-Катавская неделя".

К митингующим вышел с разъяснениями председатель профкома работников УКВЗ Сергей Швалев, но работники завода требовали организовать встречу с руководителями предприятия.

Получить комментарий УКВЗ не удалось, в пресс-службе предприятия на звонки не ответили.

Добавим, что Усть-Катавский вагоностроительный завод является градообразующим предприятием. УКВЗ является филиалом ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и входит в госкорпорацию Роскосмос.

5 февраля УКВЗ посещал Дмитрий Рогозин, где осмотрел производственные площади и провел совещание по вопросам исполнения государственного оборонного заказа и перспективам диверсификации производства с целью расширения производства продукции гражданского назначения. "В том числе, предметом обсуждения стала перспектива развития производства трамваев и легкорельсовых транспортных систем. Также обсуждались социальные вопросы", - отметили тогда в пресс-службе госкорпорации.