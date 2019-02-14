В Свердловской области в 2019 год создадут более 6 тысяч дополнительных мест в школах

В течение 2019 года в Свердловской области будет создано более шести тыс. дополнительных мест в школах. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, новые места появятся за счёт строительства и капитального ремонта образовательных учреждений.

Так, предполагается, что капремонт будет проведен в отдельных зданиях трех-четырех школ, ранее не использовавшихся в образовательном процессе. Также в этом году запланировано строительство новых зданий учебных заведений: будет возведена школа в Каменске-Уральском и в Нижнем Тагиле. Также реконструкция ждет школы в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Ежегодно Свердловская область получает субсидии из федерального бюджета порядка 400 млн руб.

"Всего с 2016 по 2018 годы в рамках реализации региональных госпрограмм в школах Свердловской области введено 16,5 тыс. новых мест", - добавили в департаменте.

Напомним, что в этом году кампания по зачислению детей в первые классы Екатеринбурга провалилась. Во-первых, портал Госуслуг в очередной раз доказал, что не может работать без технических сбоев, во-вторых, в школьные дела вмешалась прокуратура, а в-третьих, первые классы будут набирать "под завязку". Чтобы исправить результат технических сбоев, власти зачислили в школы практически всех, кто подавал заявление. Таким образом, в некоторых образовательных учреждениях появилось по несколько десятков первых классов, в частности, в микрорайонах Академическом и Краснолесье. Жители уверены, что если с каждым новым ЖК строить рядом образовательное учреждение – проблем не будет

По данным мэрии города, до 2023 года запланирован ремонт, реконструкция и строительство более 50 школ.