"Это квест!". Максим Решетников раскритиковал бюрократию при реализации нацпроектов

Губернатор Пермского края Максим Решетников на пленарном заседании Российского инвестиционного форума с участием премьера Дмитрия Медведева раскритиковал процедуру доведения до территорий денег на реализацию национальных проектов. По словам главы региона, все закончить все формальные процедуры и заняться реализацией проектов субъекты смогут лишь к середине лета, передает корреспондент Накануне.RU.

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Национальные проекты про "прорыв", но все процедуры и законодательство очень консервативны, отметил Решетников. Уже завтра, 15 февраля, регионы должны получить средства на нацпроекты по соглашениям с федеральным Минфином, но затем деньги нужно передать муниципалитетам, которые реализуют большинство мероприятий программ.

"Это значит, что нам нужно принять порядки распределения денег по муниципалитетам, подписать с ними соглашения. Если мы очень быстро будем "бежать", то это займет, минимум, месяц. Значит, деньги упадут к муниципалитетам ближе к концу марта. Муниципалитеты поставят их в бюджетные росписи, потому что, не определив лимит, в план-график закупок ничего не внести и закупку объявить нельзя. Затем план-график закупок должен две недели "отвисеться", далее ты формируешь конкурсную документацию и если хоть на рубль цена контракта отличается от плана, то график надо менять. В результате, если, уработавшись, мы весь квест выполним, а в конце всегда есть оспаривание ФАС, то мы контракты получим по региональным деньгам - в конце июня, по муниципальным - в конце июля", - описал процедуру губернатор и сорвал овации зала.

Максим Решетников отметил, что все подписанные соглашения - однолетние и в декабре процесс начнется с ноля.

"Мы можем достичь целей быстрее, если мы повысим гибкость законодательства", - сказал глава Прикамья.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов на сессии форума говорил о том, что на сегодня не подписанными остаются соглашения о доведении порядка 100 млрд руб. на реализацию нацпроектов.