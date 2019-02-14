Кремль о видео с пьющими в самолете чиновниками: "Ничего в этом нет зазорного"

В Кремле оценили видео с известными российскими чиновниками, которые веселятся на борту самолета. Там не нашли в этом ничего плохого.

Напомним, судя по появившимся в интернете кадрам, в компании находятся бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, возглавлявшая службу протокола председателя Правительства.

Женщины распевают песню "Ах, судьба моя, судьба", при этом все держат в руках бокалы, а Ткачев говорит тост.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже успел посмотреть это видео.

"Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что в Кремле не знают, откуда появилось видео с Тимаковой, Дворковичем и другими.

"Это не наш вопрос", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, ролик сразу вызвал недовольство у пользователей Сети. "За чей счет банкет?", - задавались они вопросом.