Кремль о видео с пьющими в самолете чиновниками: "Ничего в этом нет зазорного"

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России

Кремль о видео с пьющими в самолете чиновниками: "Ничего в этом нет зазорного"

В Кремле оценили видео с известными российскими чиновниками, которые веселятся на борту самолета. Там не нашли в этом ничего плохого.

Напомним, судя по появившимся в интернете кадрам, в компании находятся бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, возглавлявшая службу протокола председателя Правительства.

Женщины распевают песню "Ах, судьба моя, судьба", при этом все держат в руках бокалы, а Ткачев говорит тост.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже успел посмотреть это видео.

"Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что в Кремле не знают, откуда появилось видео с Тимаковой, Дворковичем и другими.

Дмитрий Песков(2014)|Фото:Накануне.RU

"Это не наш вопрос", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, ролик сразу вызвал недовольство у пользователей Сети. "За чей счет банкет?", - задавались они вопросом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кремль о видео с пьющими в самолете чиновниками: "Ничего в этом нет зазорного"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чиновники, самолет, Песков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2019 10:03 Мск "За чей счет банкет?": россиян возмутило видео с известными чиновниками, которые веселятся на борту самолета

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 419

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети