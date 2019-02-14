Песков: Кремль проверяет ситуацию в Сибае

Кремль занимается проверкой ситуации в городе Сибай в республике Башкортостан, жители которого пожаловались Владимиру Путину на смог.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации президента. Об этом передает ТАСС.

Напомним, в пятиминутном ролике, который появился в Сети, горожане просят Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

В ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород.

В городе действует режим повышенной готовности. По факту загрязнения атмосферы прокуратурой возбуждено уголовное дело.