Дмитрия Медведева заинтересовал instagram губернатора Пермского края

Премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума поинтересовался у губернатора Пермского края Максима Решетникова вопросами, которые задают ему жители региона во время прямых эфиров в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Прикамья стал единственный представителем губернаторского корпуса среди спикером пленарного заседания форума с участием Медведева. Когда речь зашла об instagram-эфирах, премьер потребовал подробностей: "Любопытно, это тоже выборка. Какие вопросы чаще всего задают вам?".

Большая часть вопросов касается социалки, ответил Решетников. Он выделил блоки о приобретении жилья и участков для молодых семей, ЖКХ и о социальных выплатах.

"Много вопросов по десятилетию детства. Правительство подписало план, там несколько неожиданный для регионов был момент, связанный с подарком для новорожденного. У нас появились новые обязательства, мы оказались несколько недоинформированы. Часть регионов это ввели, мы тоже приняли решения о тоже запускаем программу", - сказал Максим Решетников.