Дмитрия Медведева заинтересовал instagram губернатора Пермского края

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Пермский край

Дмитрия Медведева заинтересовал instagram губернатора Пермского края

Премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума поинтересовался у губернатора Пермского края Максима Решетникова вопросами, которые задают ему жители региона во время прямых эфиров в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Прикамья стал единственный представителем губернаторского корпуса среди спикером пленарного заседания форума с участием Медведева. Когда речь зашла об instagram-эфирах, премьер потребовал подробностей: "Любопытно, это тоже выборка. Какие вопросы чаще всего задают вам?".

Большая часть вопросов касается социалки, ответил Решетников. Он выделил блоки о приобретении жилья и участков для молодых семей, ЖКХ и о социальных выплатах.

"Много вопросов по десятилетию детства. Правительство подписало план, там несколько неожиданный для регионов был момент, связанный с подарком для новорожденного. У нас появились новые обязательства, мы оказались несколько недоинформированы. Часть регионов это ввели, мы тоже приняли решения о тоже запускаем программу", - сказал Максим Решетников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дмитрия Медведева заинтересовал instagram губернатора Пермского края

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, Российский инвестиционный форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 400

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети