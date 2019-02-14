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Происшествия Курганская область

Жалоба на приговор бывшему замгубернатора Зауралья поступила в Курганский областной суд

В Курганский областной суд поступила жалоба адвоката осужденного в январе этого года бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Чебыкина просит отменить решение городского суда, по которому экс-чиновнику назначили 3 года в колонии общего режима, и назначить ее подзащитному условное наказание.

Напомним, Чебыкина признали виновным в превышении должностных полномочий. Прокуратура в горсуде просила для обвиняемого условный срок, однако Чебыкину дали реальный.

Дата заседания в Курганском областном суде пока неизвестна.

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Жалоба на приговор бывшему замгубернатора Зауралья поступила в Курганский областной суд

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Теги: Сергей Чебыкин, уголовное дело, приговор, суд, Курган, замгубернатора, обжалование



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