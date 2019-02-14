Минюст внес организацию "Горячая линия" в список НКО-иноагентов

Решение было принято на основании проведенной внеплановой документарной проверки.

"13 февраля 2019 г. Минюст России в соответствии с Федеральный законом "О некоммерческих организациях" включил Региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Минюст России внес региональную общественную организацию "Горячая линия" в список НКО-иноагентов , сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.





