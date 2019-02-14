Земельный участки, Land Rover, дом: суд снял арест с имущества Улюкаева

Суд в Москве снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, получившего восемь лет колонии за коррупцию.

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счёта экс-главы МЭР для уплаты штрафа. В итоге было уплачено 125 млн рублей.

В начале декабря прошлого года приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Из-под ареста освобождены 10 земельных участков, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, сообщает "Интерфакс".

Также снят арест с денежных средств на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящихся на банковских счетах, а также денежных средств, изъятых в ходе обысков, монет из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей, наручных часов известных брендов, слитка из серебра.

В июне 2018 года Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. Недавно ФСИН опровергла информацию о якобы облегченном режиме содержания в колонии экс-чиновника.