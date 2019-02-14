14 Февраля 2019
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Тюменцев возмутила утилизация "просрочки" на глазах у бездомных

В Тюмени интернет-пользователи обсуждают утилизацию просроченных продуктов: на видеозаписи, которая попала в социальные сети, видно, как сотрудник магазина разрезает упаковку продуктов, выбрасывая содержимое в мусорный бак. По словам автора видеоролика, в этот момент рядом стояли шесть бездомных, которые просили отдать им просроченные продукты, передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видеоролика предположила, что утилизация продукции должна проходить другим образом. Она заявила, что в мусорном баке, в который выкидывается просрочка, есть отверстия.

"Потом все это по нижней дырке течет на землю. Появляются крысы, тараканы. Молодцы", - комментирует девушка, снимающая видео.

В ответ сотрудник магазина заявляет, что бак "запаянный", и что мусор вывозится через час. Мужчина попросил автора видеоролика удалиться с территории магазина и не мешать выполнению служебных обязанностей.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одни считают, что сотруднику магазина следовало отдать продукты бездомным. "Почти у всех крупных маркетов так... "Метро" только свирепствует, заливает зеленкой, контейнеры грузит в машины и вывозит на полигон", "Полный дурдом, по-нормальному заключите договор с фермерами чтобы они забирали продукты", "Просто противный парень! Успокаивает одно, что даты не переклеивают для продажи просрочки", "Лучше бы бездомным отдал", "Это вредительство".

Другие интернет-пользователи отмечают, что утилизация просрочки таким образом - это правила магазина и вины работника тут нет.

"Человек тут ни при чем, это правило компании. Они все так уничтожают просрочку, вроде как есть её нельзя, для этого так и делают чтобы съесть было невозможно". "Ну, если бы работник был нормальным человеком, ведь можно же выпотрошить все упаковки в картонную коробку чистую, которая у него есть, и поставить аккуратно. И требования выполнил и люди могут взять чистые продукты, а не из грязного бака. Ну что так не по-людски-то" - пишут интернет-пользователи.

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Тюменцев возмутила утилизация "просрочки" на глазах у бездомных

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Теги: просрочка, утилизация, бездомные



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