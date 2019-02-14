14 Февраля 2019
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Политика За рубежом

В США предложили повторить Карибский кризис

В США предложили ввести морскую блокаду Венесуэлы. Как сообщает РИА "Новости", директор по инвестициям компании TrendMacro Дональд Ласкин считает, что такая мера помешает России спасти режим Николаса Мадуро.
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"Мы должны подумать о том, чтобы повторить Караибский кризис 1962 г." – заявил он в эфире Fox news. По мнению американского эксперта не стоит ограничиваться финансовыми санкциями и мерами против банков, но и физической блокадой. В международных водах стоит разместить американский флот, чтобы "ничего не прошло ни туда ни обратно".

Такое заявление американского эксперта последовало вскоре после того, как стало известно о бразильских платежах за поставляемую Венесуэлой электроэнергию через один из российских банков. Также американская The Wall Street Journal констатировала, что Николас Мадуро сохраняет контроль за ситуацией в стране, а надежды Соединённых Штатов на его уход после провозглашения Хуана Гуаидо временным президентом не оправдались. Как передаёт ТАСС, лица разработавшие этот план в Каракасе и разрекламировавшие его в США сообщали, что венесуэльские военные перейдут на сторону новых властей через в течение суток после того, как Гуаидо объявит себя президентом и получит поддержку Вашингтона.

Вероятно, в США сейчас обдумывают, стоит ли повышать ставки на фоне того, что первоначальный план по ликвидации боливарианского режима не сработал. Однако ситуация сейчас в корне отличается от 1962 года - сейчас у России, в отличие от СССР, нет не только угрожающих США ракет, но и вообще военных баз в Карибском регионе. Более того, крупнейшим кредитором Каракаса является не Москва, а Пекин. Кроме того, большое количество венесуэльской нефти покупает Индия. И полная морская блокада ударит прежде всего по интересам Индии и КНР.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин рассказал Накануне.RU, что подобными заявлениями американцы ставят сами себя в положение цугцванга. "Предложений сейчас очень много – и с нашей стороны, и с их. Сейчас надо подождать как будут развиваться события – и прежде всего внутри Венесуэлы" - отметил он.

Попытка провести резолюцию о блокаде Венесуэлы приведет к очередному скандалу в Совете Безопасности ООН. Если такая инициатива будет внесена со стороны США – Китай и Россия однозначно заблокируют, воспользовавшись правом вето. Если мы выступим с какой-нибудь инициативой, Штаты наложат вето, вне зависимости от пользы или вреда тех или иных предложений.

Теоретически возможен вариант, при котором Вашингтон начнёт блокировать побережье латиноамериканской страны в одностороннем порядке. Это станет нарушением международного права, но как отметил эксперт, на него уже давно наплевали. Но если Вашингтон пойдёт на этот шаг, будут задеты интересы очень многих государств, Америка и так теряет свои позиции, а ещё и обострять отношения не только с соседями, но и с серьёзными странами, у которых с Венесуэлой есть экономические отношения, это себе дороже. "В этом случае Соединённые Штаты пойдут на это, то проиграют и в политическом, и в военном, и в экономическом плане. Не пойдут – окажутся в очередной раз болтунами" - отметил Владимир Анохин.

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В США предложили повторить Карибский кризис

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Теги: США, Венесуэла, морская блокада, Владимир Анохин



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