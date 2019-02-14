Дубровский на инвестиционном форуме в Сочи обсудит перевод общественного транспорта Челябинска на СПГ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский участвует в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. В рамках мероприятия глава области обсудит закупку новых автобусов для Челябинска, которые будут работать на экологически чистом топливе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, программа главы региона насыщенная и включает участие в пленарном заседании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, деловых переговорах и сессиях. Также в рамках форума запланировано подписание нескольких соглашений.

Борис Дубровский отметил, что целый блок вопросов подготовлен для обсуждения с Фондом развития моногородов. Отдельной темой станут новые автобусы для Челябинска на экологически чистом топливе.

В рамках форума будет подписано несколько соглашений, в том числе с ВТБ.

Отметим, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 13 по 15 февраля. В нем примут участие представители российских и иностранных компаний.

Напомним, власти Челябинской области планируют модернизировать общественный транспорт в трех городах в рамках государственно-частного партнерства. На реализацию проекта потребуется порядка 20 млрд рублей.