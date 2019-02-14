Украинские власти могут запретить сериал лидера президентской гонки Зеленского

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Украинские власти могут запретить сериал лидера президентской гонки Зеленского

Комитет избирателей Украины (КИУ) усмотрел предвыборную агитацию в популярном сериале "Слуга народа" кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского, который уверенно вырвался в лидеры президентской гонки. КИУ призвал Зеленского оплатить показ нового сезона сериала из его избирательного фонда, т.е. фактически признать предвыборные нарушения.
Читайте также:

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель считает, что закон о выборах предусматривает, что предвыборная агитация может проводиться в форме демонстрации фильмов и телепередач, а значит, Зеленский подпадает под эту норму. При этом Зеленский играет в сериале не себя, а его фамилия появляется только в титрах.

КИУ намерен обратиться в ЦИК и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы те занялись "вопросом Зеленского", тем более что название сериала совпадает в названием его партии. Точнее говоря, партия была названа по названию сериала, поскольку была зарегистрирована в 2017 году, а сериал впервые вышел в 2015-м.

Бывший глава КИУ и депутат Верховной рады Игорь Попов полагает, что в сериале нет призывов голосовать за Зеленского. К тому же если основная деятельность кандидата способствует его популярности, то в чем его вина?

Журналист канала "1+1" (на котором планируется показ третьего сезона сериала) Александр Дубинский написал в Facebook, что за атакой на Зеленского стоит администрация действующего президента Петра Порошенко.

В ЦИК считают, что Зеленскому вряд ли всерьез грозит снятие с выборов. Сам же он ожидает, что возможный запрет "Слуги народа-3" только приведет к росту его аудитории.

"Такого маркетинга "Слуга народа-3" никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, ни в одной стране мира, чтобы правительство страны рекламировало сериал", – с юмором сказал Зеленский ТСН.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты в конце января. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинские власти могут запретить сериал лидера президентской гонки Зеленского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 401

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети