Украинские власти могут запретить сериал лидера президентской гонки Зеленского

Комитет избирателей Украины (КИУ) усмотрел предвыборную агитацию в популярном сериале "Слуга народа" кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского, который уверенно вырвался в лидеры президентской гонки. КИУ призвал Зеленского оплатить показ нового сезона сериала из его избирательного фонда, т.е. фактически признать предвыборные нарушения.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель считает, что закон о выборах предусматривает, что предвыборная агитация может проводиться в форме демонстрации фильмов и телепередач, а значит, Зеленский подпадает под эту норму. При этом Зеленский играет в сериале не себя, а его фамилия появляется только в титрах.

КИУ намерен обратиться в ЦИК и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы те занялись "вопросом Зеленского", тем более что название сериала совпадает в названием его партии. Точнее говоря, партия была названа по названию сериала, поскольку была зарегистрирована в 2017 году, а сериал впервые вышел в 2015-м.

Бывший глава КИУ и депутат Верховной рады Игорь Попов полагает, что в сериале нет призывов голосовать за Зеленского. К тому же если основная деятельность кандидата способствует его популярности, то в чем его вина?

Журналист канала "1+1" (на котором планируется показ третьего сезона сериала) Александр Дубинский написал в Facebook, что за атакой на Зеленского стоит администрация действующего президента Петра Порошенко.

В ЦИК считают, что Зеленскому вряд ли всерьез грозит снятие с выборов. Сам же он ожидает, что возможный запрет "Слуги народа-3" только приведет к росту его аудитории.

"Такого маркетинга "Слуга народа-3" никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, ни в одной стране мира, чтобы правительство страны рекламировало сериал", – с юмором сказал Зеленский ТСН.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты в конце января. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур назначен на 21 апреля.