Горевший на Среднем Урале детский дом будут проверять прокуроры

На Среднем Урале прокуратура начала проверку из-за возгорания Нижнетагильского детского дома-школы.

Напомним, сигнал о пожаре поступил сегодня утром. Из здания были эвакуированы 17 человек, из них 11 детей. В течение 40 минут пожарные справились с огнем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в комнате на втором этаже одним из воспитанников было обнаружено возгорание розетки. О случившемся он сразу сказал старшему воспитателю, а тот вызвал огнеборцев.

Сейчас в надзорном ведомстве намерены установить причины и условия, способствующие возгоранию в детдоме. Также проводится проверка на предмет соблюдения сотрудниками учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних требований пожарной безопасности.

Напомним, по предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.