Наталья Комарова в Сочи рассказала о сырьевом проклятии Югры

Наличие нефти не является проклятьем для Югры, заявила губернатор ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона выступила на тематической дискуссии форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это не проклятье. Я подчеркиваю и настаивают на этом. Это прежде всего люди, которые создают условия для того, чтобы развивались другие отрасли и в целом государство", - сказала Наталья Комарова.

Губернатор рассказала, что 1% ВРП Югры приходится на поддержку инвестиционных проектов, кроме того, в ХМАО стараются создать благоприятную регуляторную среду. Она предложила создать совместную с федеральными министерствами проектную команду для упрощения административных регламентов под проекты нефтяников. Говоря о мерах поддержки, Наталья Комарова обратила внимание на необходимость специальных налоговых режимов, учитывающих состояние отрасли.

"Так сложилось, что среди спикером нет ни одного противника тезиса о том, что ТЭК - локомотив развития экономики. Я из вредности искала аргумент против этого, но не нашла. Вместе с югорчанами подтверждаю, что это объективно так", - сказала Наталья Комарова.