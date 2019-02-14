Наталья Комарова в Сочи рассказала о сырьевом проклятии Югры

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова в Сочи рассказала о сырьевом проклятии Югры

Наличие нефти не является проклятьем для Югры, заявила губернатор ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона выступила на тематической дискуссии форума, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это не проклятье. Я подчеркиваю и настаивают на этом. Это прежде всего люди, которые создают условия для того, чтобы развивались другие отрасли и в целом государство", - сказала Наталья Комарова.

Губернатор рассказала, что 1% ВРП Югры приходится на поддержку инвестиционных проектов, кроме того, в ХМАО стараются создать благоприятную регуляторную среду. Она предложила создать совместную с федеральными министерствами проектную команду для упрощения административных регламентов под проекты нефтяников. Говоря о мерах поддержки, Наталья Комарова обратила внимание на необходимость специальных налоговых режимов, учитывающих состояние отрасли.

"Так сложилось, что среди спикером нет ни одного противника тезиса о том, что ТЭК - локомотив развития экономики. Я из вредности искала аргумент против этого, но не нашла. Вместе с югорчанами подтверждаю, что это объективно так", - сказала Наталья Комарова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наталья Комарова в Сочи рассказала о сырьевом проклятии Югры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, Российский инвестиционный форум, добычанефти



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 401

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети