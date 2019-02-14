В КПРФ предложили "прививать чиновникам любовь к народу" с помощью штрафов

В КПРФ предлагают ввести наказание за неуважительные высказывания чиновников по отношению к избирателям.

Депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму соответствующий законопроект, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Согласно законопроекту, чиновники и депутаты могут быть привлечены к административной ответственности "за публичные выступления, оскорбляющие избирателей или ставящие под сомнение обязанность государства обеспечивать достойную жизнь граждан".

За подобные высказывания должностному лицу будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей или должностная дисквалификация на срок до трех лет.

"В последнее время чиновники и депутаты различного уровня все чаще позволяют себе хамские высказывания по отношению к народу", - подчеркнул Казанков.

При этом, отметил он, существует ответственность за оскорбление органов власти и должностных лиц, а вот наказать чиновников за выступления в стиле "макарошки всегда стоят одинаково" или "государство не просило вас рожать" по действующему законодательству невозможно.

"Будем прививать чиновникам любовь к народу с помощью штрафов", - резюмировал Казанков.

Напомним, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, по словам которой, 3,7 тыс. руб. достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Ей также принадлежат слова: "макарошки стоят всегда одинаково".

Спустя месяц руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Ей также пришлось покинуть свой пост.

При этом, стоит отметить, сейчас на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, вводящие ответственность за неуважительные высказывания по отношению к органам власти.