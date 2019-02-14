Депутат Госдумы потребовал проверить больницу Соликамска из-за поездок её пациентов на гемодиализ в Березники

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов обратился к прокурору Пермского края из-за трудностей с перевозкой больных почечной недостаточностью на гемодиализ, с которыми столкнулись жители Соликамска – на процедуру они вынуждены ездить в Березники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Telegram Шаргунов рассказал, что тяжелобольные пациенты городской больницы Соликамска пожаловались на условия перевозки для прохождения гемодиализа: жизненно необходимую процедуру люди еженедельно проходят в Березниках, куда из Соликамска по трассе ехать 30 км.

"До января больных перевозили на специальном транспорте, оборудованном электроподъёмником для инвалидов-колясочников. Сейчас возят на обычной машине, в которую с большим трудом можно влезть. На вопрос, где специальная машина, в больнице отвечают: сломалась. Инвалидов запугивают: будете жаловаться – никакой машины вообще не будет, отберём и ту, что есть", - заявил Шаргуов.

Он обратился к прокурору Пермского края.

"Необходимо провести проверку Соликамской больницы и защитить права её пациентов. И губернатор, и минздрав обязаны обеспечить положенную машину больным. Без неё колясочникам никак. Реакция должна быть незамедлительной, а не растянутой на положенный месяц. Надо прекратить пытку и без того страдающих", - резюмировал Шаргунов.