Глава ПФР призвал ввести в школах курс по пенсионной системе

Глава правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов предложил ввести школьный курс по пенсионной системе.

По его словам, благодаря этому "молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу задавать правильные вопросы".

Дроздов добавил, что около 6 миллионов школьников прослушали специальные курсы фонда по пенсионной грамотности, передает РИА Новости.

Напомним, Центральный банк России разработал учебники, рабочие тетради и практикумы по финансовой грамотности для учеников начальных классов. В своем курсе ЦБ учит экономии с детства, объясняет, откуда берутся деньги и как правильно ими распоряжаться.

Об изучении основ финансовой грамотности на всех уровнях образования – от детского сада до вуза – министр Министерства просвещения Ольга Васильева и глава ЦБ Эльвира Набиуллина договорились еще в апреле 2017 года.