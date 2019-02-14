Социологи выясняют отношение жителей Курил к претензиям Японии на острова

Социологи выясняют отношение россиян к претензиям Японии на Курильские острова. О проведении такого опроса рассказали пользователи социальных сетей.

Примечательно, что в нем могли участвовать только жители Курил. По словам людей, ответивших на вопросы, их спрашивали о принадлежности островов. Участники считают, что большинство опрошенных высказались за российское будущее Курил, но были и те, кто согласен на передачу территории Японии.

Официальные результаты опроса еще не обнародованы, пишет Infox.ru.

Недавно стало известно, что российские власти могут разместить ударные средства на Курильских островах, если США после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности начнут развертывать новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.