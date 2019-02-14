В Прикамье в январе подорожали овощи и крупы

Согласно данным Пермьстата, в январе в Пермском крае зафиксирован рост цен на овощи и крупы, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость белокочанной капусты увеличилась на 39,98% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена составляет 27,97 руб. за килограмм. Цены на картофель выросли на 7,82%, средняя цена составляет 1883 руб. за килограмм, яблоки подорожали на 4,87% или 82,85 руб. за килограмм.

Также возросла стоимость круп: крупа гречневая-ядрица стоит в среднем 47,13 руб. за килограмм, что больше на 4,47% по сравнению с декабрем 2018 г.

На 2,14% снизилась стоимость куриных яиц. Сейчас стоимость десятка яиц составляет 67,03 руб. Напомним, в декабре Пермьстат зафиксировал резкий скачок цен на этот вид продукции - в декабре цены на яйца увеличились в среднем на 23,43%.

Также на 1,72% подешевела свинина (кроме бескостного мяса) - ее стоимость составляет 288,18 руб. за килограмм. Стоимость сливочного масла уменьшилась на 1,57%, до 527,55 руб. за килограмм.

По данным статистического ведомства, индекс потребительских цен января 2019 года к декабрю составил 101,19%, в том числе: продовольственных товаров — 101,74%, услуг — 101,35% , непродовольственных товаров — 100,54%.