Свердловские депутаты обсудят жалобы на "мусорную реформу"

Свердловские депутаты проработают жалобы от жителей на тему тарифов по вывозу мусора. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания региона, в адрес народных избранников поступают вопросы по "мусорной реформе".

По данным ЗакСО, рабочей группы от комитета по аграрной политике недостаточно.

"Больше всего вопросов касается не экологии, а тарифов, льгот для отдельных категорий граждан, контейнерных площадок, особенно в частном секторе. Прошу подключиться комитеты по развитию инфраструктуры и жилищной политике, по социальной политике. Необходимо выработать позицию о том, какие решения должны быть приняты на региональном уровне, с какими вопросами мы, может быть, должны выйти к федеральным законодателям", - поручила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Все вопросы планирую рассмотреть в марте.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома - больше.